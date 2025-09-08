ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Токаев предложил создать однопалатный парламент в Казахстане

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 12:18
    Токаев предложил создать однопалатный парламент в Казахстане

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать однопалатный парламент.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом он заявил выступая 8 сентября с очередным посланием народу.

    "Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обязательного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - сказал Токаев.

    По его мнению, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года.

    "В 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - сказал президент.

    Токаев выразил мнение, что однопалатный Парламент, следует избирать только по партийным спискам. 

    "Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции", - подчеркнул он. 

