Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что коридор "Север – Юг" открывает для стран СНГ прямой доступ к рынкам государств Персидского залива и Южной Азии.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

"Коридор "Север - Юг" открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В то же время "Восток – Запад" и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом "Пояс и путь" превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана "Достык – Мойынты", давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора", - сказал он.

Токаев предложил рассмотреть возможность подготовки Единой цифровой транспортно-логистической карты СНГ, которая объединит национальные инфраструктурные планы и создаст целостное пространство транспортной взаимосвязанности, способствуя привлечению инвестиций.

По словам Токаева, близка к завершению работа над Концепцией сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ. Для повышения эффективности управления грузопотоками и снижения издержек он предложил дополнить документ положениями о внедрении технологий искусственного интеллекта.

"По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг $110 млрд. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила $38 млрд. Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан", - добавил он.