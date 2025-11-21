Токаев: Казахстан заинтересован в участии в проекте "Маршрут Трампа"

Казахстан заинтересован в участии в проекте "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP).

Как передает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе брифинга для СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Астане.

"Мы подчеркиваем, что заинтересованы в участии в TRIPP – международном проекте "Путь Трампа к миру и процветанию". Такие инициативы, как "Север-Юг" и "Срединный коридор", отвечают интересам обеих стран", – сказал он.

Токаев подчеркнул важность транспортно-транзитных возможностей.

"Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает возможность для укрепления регионального сотрудничества", - сказал он.

Президент также сказал, что с Пашиняном обсудили широкий спектр вопросов экономического, инвестиционного и отраслевого сотрудничества.

"Мы придали особое значение вопросам взаимного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Договорились предпринять шаги по расширению товарооборота и номенклатуры продукции. Только в прошлом году казахстанский экспорт в Армению превысил $350 млн", - отметил Токаев.

По его словам, стороны нацелены на реализацию совместных инвестиционных проектов и развитие связей между бизнес-сообществами.