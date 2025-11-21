Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Токаев: Казахстан заинтересован в участии в проекте "Маршрут Трампа"

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 13:42
    Токаев: Казахстан заинтересован в участии в проекте Маршрут Трампа

    Казахстан заинтересован в участии в проекте "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP).

    Как передает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе брифинга для СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Астане.

    "Мы подчеркиваем, что заинтересованы в участии в TRIPP – международном проекте "Путь Трампа к миру и процветанию". Такие инициативы, как "Север-Юг" и "Срединный коридор", отвечают интересам обеих стран", – сказал он.

    Токаев подчеркнул важность транспортно-транзитных возможностей.

    "Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает возможность для укрепления регионального сотрудничества", - сказал он.

    Президент также сказал, что с Пашиняном обсудили широкий спектр вопросов экономического, инвестиционного и отраслевого сотрудничества.

    "Мы придали особое значение вопросам взаимного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Договорились предпринять шаги по расширению товарооборота и номенклатуры продукции. Только в прошлом году казахстанский экспорт в Армению превысил $350 млн", - отметил Токаев.

    По его словам, стороны нацелены на реализацию совместных инвестиционных проектов и развитие связей между бизнес-сообществами.

    Лента новостей