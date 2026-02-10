Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления
- 10 февраля, 2026
- 10:38
Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
По его словам, нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство".
"Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом", - сказал он.
Предлагаемые изменения, как отметил Токаев, естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.