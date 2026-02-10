Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 10:38
    Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

    Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

    По его словам, нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство".

    "Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом", - сказал он.

    Предлагаемые изменения, как отметил Токаев, естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.

    Касым-Жомарт Токаев Казахстан парламентское правление поправки в Конституцию
    Ты - Король

    Последние новости

    10:52

    МЧС: В 2025 году на предприятиях выявлено почти 15 тыс. нарушений

    Происшествия
    10:49

    В прошлом году в Азербайджане ограничена деятельность более 30 АЗС

    Происшествия
    10:47
    Фото

    Баку и Вашигнтон обсудили развитие энергетического сотрудничества

    Энергетика
    10:43

    После индексации средняя пенсия в Азербайджане достигнет 593 манатов

    Социальная защита
    10:42

    Замминистра: Пенсионный капитал при 50 тыс. манатов на счете вырастет на 2,8 тыс. манатов

    Социальная защита
    10:38

    Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

    В регионе
    10:36

    В Азербайджане определяют новые основания для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    10:34

    В Казахстане ускоряют развитие железных дорог и аэропортов для роста транзита

    Другие страны
    10:33

    В Абайской области Казахстана 20 человек спасены из снежного заноса

    В регионе
    Лента новостей