Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство".

"Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом", - сказал он.

Предлагаемые изменения, как отметил Токаев, естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.