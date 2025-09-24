Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 15:52
    Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

    Казахстан готов предоставить площадку для прямых переговоров между Россией и Украиной, хотя не является посредником.

    Как сообщает Report об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    "Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя", - сказал Токаев в интервью казахстанскому информпорталу Тенгри.

    По его словам, если у лидеров России и Украины будет желание приехать в Казахстан, то "мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров".

    "Суммируя, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания", - добавил президент.

    Qazaxıstan Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar üçün platforma təqdim etməyə hazırdır

