Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Казахстан готов предоставить площадку для прямых переговоров между Россией и Украиной, хотя не является посредником.

Как сообщает Report об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя", - сказал Токаев в интервью казахстанскому информпорталу Тенгри.

По его словам, если у лидеров России и Украины будет желание приехать в Казахстан, то "мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров".

"Суммируя, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания", - добавил президент.