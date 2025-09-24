İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Qazaxıstan Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar üçün platforma təqdim etməyə hazırdır

    • 24 sentyabr, 2025
    • 16:13
    Kasım-Jomart Tokayev

    Qazaxıstan Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqlar üçün platforma təqdim etməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bəyan edib.

    "Qazaxıstan Rusiya və Ukrayna arasında hərbi münaqişədə vasitəçi deyil və özünü belə görmür. Mənim fikrimcə, hər iki tərəf bütün mübahisəli məsələlərlə bağlı ikitərəfli əsasda və müxtəlif səviyyələrdə dialoq aparmaq iqtidarındadır. Həmişə açıq şəkildə demişəm ki, "Ukrayna böhranı" son dərəcə mürəkkəbdir", - K.Tokayev "Tengri" informasiya portalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər Rusiya və Ukrayna liderləri Qazaxıstana getmək istəyəcəklərsə, ölkə danışıqların uğurla keçirilməsi üçün bütün zəruri xidmətləri təqdim edəcək.

    "Biz Ukrayna ilə Rusiya arasında yüksək səviyyədə birbaşa danışıqların başlanmasının tərəfdarıyıq, lakin qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq üçün ilkin işlər görülməlidir", - K.Tokayev əlavə edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev
    Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

