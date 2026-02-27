Токаев и Вучич приняли совместное заявление по итогам переговоров в Астане
- 27 февраля, 2026
- 15:31
По итогам переговоров в Астане президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич приняли совместное заявление.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Кроме того, в присутствии глав государств состоялся обмен 10 межведомственными документами: меморандумы - о сотрудничестве в сфере здравоохранения, о партнерстве и сотрудничестве между Генпрокуратурой Казахстана и Минюстом Сербии, о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Министерством информации и телекоммуникаций Сербии и т.д.
