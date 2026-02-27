Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Токаев и Вучич приняли совместное заявление по итогам переговоров в Астане

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 15:31
    Токаев и Вучич приняли совместное заявление по итогам переговоров в Астане

    По итогам переговоров в Астане президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич приняли совместное заявление.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Кроме того, в присутствии глав государств состоялся обмен 10 межведомственными документами: меморандумы - о сотрудничестве в сфере здравоохранения, о партнерстве и сотрудничестве между Генпрокуратурой Казахстана и Минюстом Сербии, о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Министерством информации и телекоммуникаций Сербии и т.д.

    Александр Вучич Касым-Жомарт Токаев Казахстан Сербия
    Tokayev və Vuçiç arasında danışıqlar: 10 idarələrarası sənəd imzalanıb

    Последние новости

    15:45

    На заседании Совбеза Армении под руководством Пашиняна обсудили гибридные угрозы - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:42

    В Азербайджане планируется запуск портала "Электронное участие"

    ИКТ
    15:41

    Переход госорганов в "Правительственное облако" завершится к концу 2027г

    ИКТ
    15:37

    SOCAR и Masdar договорились о расширении сотрудничества в области декарбонизации

    Энергетика
    15:31

    Токаев и Вучич приняли совместное заявление по итогам переговоров в Астане

    В регионе
    15:28

    В Азербайджане в этом году будет введена "Цифровая туристическая виза"

    ИКТ
    15:13

    Украина и Россия договорились о локальном перемирии у Запорожской АЭС

    Другие страны
    15:07

    В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центра

    ИКТ
    15:02

    В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины

    Происшествия
    Лента новостей