Токаев и Вучич приняли совместное заявление по итогам переговоров в Астане

По итогам переговоров в Астане президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич приняли совместное заявление.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Кроме того, в присутствии глав государств состоялся обмен 10 межведомственными документами: меморандумы - о сотрудничестве в сфере здравоохранения, о партнерстве и сотрудничестве между Генпрокуратурой Казахстана и Минюстом Сербии, о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Министерством информации и телекоммуникаций Сербии и т.д.