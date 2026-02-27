Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 11:59
    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич провели в пятницу в Астане переговоры в узком составе.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе встречи Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Сербию как важного стратегического партнера в Европе и подчеркнул высокий уровень двустороннего взаимодействия, прежде всего в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

    Глава казахстанского государства обратил внимание на развитие торговых связей, открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, а также успешную деятельность в Казахстане более 60 сербских компаний.

    По его словам, у двух стран схожие подходы к ключевым международным вопросам, что формирует прочную основу для дальнейшего сотрудничества.

    В свою очередь, Александр Вучич заявил, что считает отношения между Казахстаном и Сербией по-настоящему стратегическими.

    Он выразил уверенность, что двустороннее партнерство получит дополнительный импульс за счет расширения взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики, а также пригласил президента Казахстана посетить Сербию с официальным визитом.

    Сербия Казахстан Касым-Жомарт Токаев Александр Вучич

    Последние новости

    12:04

    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    Милли Меджлис
    12:02

    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В регионе
    12:00
    Фото

    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    Внутренняя политика
    11:59

    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    В регионе
    11:50

    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Туризм
    11:43
    Фото
    Видео

    Опасность дипфейков: Эксперимент с участием Кюбры Магеррамовой

    Происшествия
    11:39

    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Наука и образование
    11:34

    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Другие страны
    11:24

    Лука Скьеппати: Инфраструктура TAP проходит оценку готовности к транспортировке водорода - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    Лента новостей