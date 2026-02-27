Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич провели в пятницу в Астане переговоры в узком составе.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе встречи Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Сербию как важного стратегического партнера в Европе и подчеркнул высокий уровень двустороннего взаимодействия, прежде всего в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Глава казахстанского государства обратил внимание на развитие торговых связей, открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, а также успешную деятельность в Казахстане более 60 сербских компаний.

По его словам, у двух стран схожие подходы к ключевым международным вопросам, что формирует прочную основу для дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, Александр Вучич заявил, что считает отношения между Казахстаном и Сербией по-настоящему стратегическими.

Он выразил уверенность, что двустороннее партнерство получит дополнительный импульс за счет расширения взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики, а также пригласил президента Казахстана посетить Сербию с официальным визитом.