Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии
- 27 февраля, 2026
- 11:59
Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич провели в пятницу в Астане переговоры в узком составе.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе встречи Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Сербию как важного стратегического партнера в Европе и подчеркнул высокий уровень двустороннего взаимодействия, прежде всего в экономической, гуманитарной и культурной сферах.
Глава казахстанского государства обратил внимание на развитие торговых связей, открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, а также успешную деятельность в Казахстане более 60 сербских компаний.
По его словам, у двух стран схожие подходы к ключевым международным вопросам, что формирует прочную основу для дальнейшего сотрудничества.
В свою очередь, Александр Вучич заявил, что считает отношения между Казахстаном и Сербией по-настоящему стратегическими.
Он выразил уверенность, что двустороннее партнерство получит дополнительный импульс за счет расширения взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики, а также пригласил президента Казахстана посетить Сербию с официальным визитом.