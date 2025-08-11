Токаев и Пашинян обсудили мирную декларацию между Азербайджаном и Арменией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Астане уже начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна, запланированному на конец года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с подписанием в Вашингтоне Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сообщила Акорда.

По словам казахстанского лидера, Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе, а также к более активному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении. Он подтвердил готовность Астаны и впредь способствовать политическому диалогу между Ереваном и Баку, предоставляя свою переговорную площадку.

Пашинян, поблагодарив за поздравления и поддержку, проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира, особо отметив важную посредническую роль президента США Дональда Трампа. Он высоко оценил усилия Казахстана по примирению Армении и Азербайджана и подтвердил намерение посетить Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о сотрудничестве.

Токаев сообщил, что в Астане уже начата подготовка к официальному визиту Пашиняна, запланированному на конец года.