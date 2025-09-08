Токаев: Готовится визит президента Азербайджана в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готовится визит в Астану президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сказал Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в понедельник.

"В конце года состоятся мои официальные визиты в Россию, Узбекистан. Также готовятся визиты в Астану руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских, европейских, африканских стран", - сказал Токаев.

По его словам, текущий год выдался насыщенным памятными датами.

Он также высказался о ситуации в мире. "Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, "худой мир лучше доброй ссоры". Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа", - добавил президент.