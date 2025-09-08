İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Tokayev: Azərbaycan Prezidentinin Qazaxıstana səfəri hazırlanır

    Region
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:03
    Tokayev: Azərbaycan Prezidentinin Qazaxıstana səfəri hazırlanır

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Astanaya səfərinin hazırlandığını bildirib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu K.Tokayev Qazaxıstan xalqına müraciəti zamanı deyib.

    "İlin sonunda Rusiya və Özbəkistana rəsmi səfərlərim olacaq. Həmçinin Azərbaycan, Ermənistan, Türkmənistan rəhbərlərinin Astanaya səfərləri hazırlanır, bir sıra Asiya, Avropa, Afrika ölkələrinin başçıları ilə görüşlər və danışıqlar planlaşdırılıb", - K.Tokayev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, cari il əlamətdar tarixlərlə zəngin olub.

    Qazaxıstan Prezidenti, həmçinin dünyadakı vəziyyət barədə danışıb: "Daimi sülh və ümumi tərəqqi naminə kompromislər axtarmaq lazımdır. Buna görə də Qazaxıstan Alyaskada Rusiya-ABŞ sammitinin nəticələrini, həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanan Birgə bəyannaməni alqışlayıb".

    Tokayev Azərbaycan İlham Əliyev Astana səfər
    Токаев: Готовится визит президента Азербайджана в Казахстан
    Tokayev announces upcoming visit of Azerbaijani President to Kazakhstan

    Son xəbərlər

    12:31

    Tokayev Qazaxıstanda birpalatalı parlament yaratmağı təklif edib

    Region
    12:30

    Ötən həftə 1304,6 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Hərbi
    12:30

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıdışın qürurunu yaşayırıq

    Daxili siyasət
    12:30

    "Sumqayıt"ın oynayan məşqçisi: "Ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında yaxşı çıxış etdik"

    Komanda
    12:30

    Azərbaycanda 2019-2024-cü il istehsalı olan taksilərin sayı 13 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    12:26

    Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıb

    Maliyyə
    12:25

    Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:20

    ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    12:19

    Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti