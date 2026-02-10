Президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили укрепление стратегического партнерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили укрепление дружественных связей, добрососедства и стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили устойчивый рост взаимной торговли. Также обсужден ход реализации совместных инфраструктурных проектов, включая промышленную кооперацию, строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.