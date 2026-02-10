Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили укрепление стратегического партнерства

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 19:07
    Президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили укрепление стратегического партнерства

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили укрепление дружественных связей, добрососедства и стратегического партнерства.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

    В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили устойчивый рост взаимной торговли. Также обсужден ход реализации совместных инфраструктурных проектов, включая промышленную кооперацию, строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

    Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

    Кыргызстан Узбекистан Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёев двусторонние отношения
    Özbəkistan və Qırğızıstan Prezidentləri strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    19:27

    Вэнс: Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан

    Другие
    19:25

    Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг Азербайджана

    Внешняя политика
    19:24

    Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороны

    Внешняя политика
    19:24

    Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан несколько новых лодок

    Другие
    19:23

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:23

    Каллас: ЕС должен выдвинуть свои требования к РФ в рамках урегулирования в Украине

    Другие страны
    19:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан и США будут сотрудничать в антитеррористических операциях

    Внешняя политика
    19:20

    Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению

    Внешняя политика
    19:18

    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику

    Внешняя политика
    Лента новостей