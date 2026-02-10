İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Özbəkistan və Qırğızıstan Prezidentləri strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 19:14
    Özbəkistan və Qırğızıstan Prezidentləri strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov telefon danışığı zamanı dostluq, mehriban qonşuluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Danışıqlar zamanı ölkələr ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirib və qarşılıqlı ticarətin davamlı artımını məmnunluqla qeyd ediblər. Həmçinin sənaye kooperasiyası, Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolunun və Kambarata SES-1-in tikintisi daxil olmaqla, birgə infrastruktur layihələrinin icrası müzakirə olunub.

    Bundan əlavə, liderlər regional gündəliyin aktual məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, qarşıdan gələn ikitərəfli və çoxtərəfli tədbirlərin qrafikini müzakirə ediblər.

    Özbəkistan Qırğızıstan
    Президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили укрепление стратегического партнерства

    Son xəbərlər

    19:39

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdirib

    Xarici siyasət
    19:37
    Foto

    Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    19:34

    Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidir

    Digər ölkələr
    19:32

    Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olub

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olub

    Fərdi
    19:26

    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:22
    Video

    Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:21

    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi

    Digər
    19:20

    İlham Əliyev: Cey Di Vens bizim dostumuzdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti