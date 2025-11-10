Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11–12 ноября совершит госвизит в Россию.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля, визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

"К подписанию в ходе визита подготовлены важные двусторонние документы", - сказано в сообщении.

Планируется, что Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском городе Уральске.