    Токаев 11-12 ноября совершит госвизит в Россию

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 13:11
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11–12 ноября совершит госвизит в Россию.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля, визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

    В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    "К подписанию в ходе визита подготовлены важные двусторонние документы", - сказано в сообщении.

    Планируется, что Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском городе Уральске.

