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    Тетя погибшего армянского солдата: Проклятия стольких родителей коснутся Саргсяна

    50% наших солдат погибают от пуль своих

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 50% наших солдат погибают от пуль своих, а потом говорят "от пули турка" (азербайджанцев - Report). 

    Как сообщает Report, об этом сказала тетя совершившего суицид рядового Шаварша Галстяна в беседе с Armtimes.com.

    Хотя в телефонной беседе она не раскрыла причину его смерти, однако назвала это "запутанной историей". 

    Тетя солдата считает версию о самоубийстве недостоверной. Она уверена, что его убили и вложили оружие ему в руки: "По всему видно, что это не самоубийство. Его руки в синяках, он был связан. Видно, что его истязали, избивали, а потом вложили автомат ему в руки". 

    Тетя Галстяна сказала, что ездила его повидать: "Его содержали в очень плохих условиях. На ногах не было сапог, они были разорваны, ноги в болячках, нижняя майка полностью разорвана. Разве так солдат содержат? Я хочу только одного, чтобы Серж…(нынешний президент Армении Серж Саргсян - Report) проклятия стольких родителей его коснутся, пусть он не думает, что останется безнаказанным. Он получит наказание за то, что сделал такое с этими детьми".

    Отметим, что 25 января Следственный Комитет Армении распространил информацию о суициде Шаварша Галстяна. В СК завели уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

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