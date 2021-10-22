Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории

Бывший владелец Черкизовского рынка азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории.

Бывший владелец Черкизовского рынка азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории.

Как передает Report со ссылкой на издание Vijesti, об этом заявил адвокат бизнесмена Милош Вуксанович.

По словам юриста, его подзащитный был выпущен из экстрадиционного изолятора, поскольку получил убежище в Черногории.

Ранее Россия сделала запрос Черногории об экстрадиции Исмаилова. В РФ предприниматель заочно арестован и проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве.

До этого сообщалось, что черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова стало известно вечером 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола. Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.