    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родину

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 17:48
    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родину

    Тела турецких военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии, сегодня отправят в Турцию из аэропорта Шота Руставели в Тбилиси.

    Как сообщает грузинское бюро Report, тела отправят спецрейсом.

    Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

    Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olanların cənazələri bu gün Türkiyəyə yola salınır

