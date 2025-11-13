Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родину
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 17:48
Тела турецких военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии, сегодня отправят в Турцию из аэропорта Шота Руставели в Тбилиси.
Как сообщает грузинское бюро Report, тела отправят спецрейсом.
Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
