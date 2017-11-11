Тельману Исмаилову предъявлены новые обвинения, он объявлен в международный розыск

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бизнесмена Тельмана Исмаилова по делу об организации двух убийств. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила его адвокат Марина Русакова.

Также бизнесмену, по словам адвоката, предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, он объявлен в международный розыск.

"Суд выдал заочно санкцию на арест, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 15 ноября", — сказала адвокат.