Тейс: Необходимо пресечь незаконный оборот радиоактивных веществ из Армении

"МАГАТЭ должно срочно устранить растущую угрозу, которую представляет Мецаморская АЭС для Европы"

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует более тесно сотрудничать с ЕВРОПОЛОМ и "Интерполом" для лучшего противодействия незаконной деятельности и контрабанде радиоактивных веществ из Армении.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

16 апреля сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Кутаиси двух человек за попытку незаконной реализации радиоактивного вещества Америций-241. И это не первый подобный инцидент за последние несколько лет.

Ранее гражданин Армении Милитос М. был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Грузии при попытке перевезти через Грузию в Россию радиоактивное вещество торий. В апреле 2016 года в Тбилиси были задержаны шесть человек при попытке реализации радиоактивного вещества уран-238. В том же месяце сотрудники госбезопасности Грузии задержали еще пятерых злоумышленников при попытке продать радиоактивный уран.

По мнению эксперта, "руководство Армении доказало свою слабость и полное отсутствие лидерства, когда дело доходит до защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ, которые представляют большую опасность для региона Южного Кавказа и Европы".

"Армянским силам внутренней безопасности неоднократно не удавалось пресечь и противостоять членам организованной преступности, которые все активнее действуют внутри Армении для контрабанды радиоактивных веществ, что вызывает серьезную озабоченность в контексте региональной безопасности и представляет реальную угрозу для жителей Южного Кавказа", - заявил П. Тейс.

"Европейский Союз, Европейское сообщество по атомной энергии и МАГАТЭ должны тесно сотрудничать с руководством Службы государственной безопасности Грузии, правительством Азербайджана и другими региональными институтами, зная безответственное отношение правительства Армении, когда речь идет о надлежащем обращении с радиоактивными веществами, которые используются на Мецаморской АЭС.

МАГАТЭ должно пересмотреть свою операционную политику в Армении и срочно устранить растущую угрозу, которую представляет Мецаморская АЭС для Европы, Южного Кавказа и Азии. Нет никаких оправданий тому, что руководство МАГАТЭ продолжает оставаться в стороне, в то время как армянское фашистское руководство вовлечено в незаконный оборот радиоактивными веществами, который происходит на международных границах между Арменией и Грузией", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что соответствующие международные субъекты должны оказать давление на Армению для того, чтобы Мецаморская АЭС была закрыта: "Необходимо пресечь ядерную контрабанду и незаконный оборот опасных радиоактивных веществ, чтобы ядерные реакторы не представляли угрозы городским общинам и гражданскому населению на Южном Кавказе и в Европе".