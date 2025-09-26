Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Тегеран подписал с РФ соглашение на $25 млрд на строительство 4 малых АЭС в Иране

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 14:55
    Тегеран подписал с РФ соглашение на $25 млрд на строительство 4 малых АЭС в Иране

    Тегеран подписал соглашение на сумму $25 млрд с российской государственной атомной корпорацией "Росатом" о строительстве четырех атомных электростанций малой мощности в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство IRNA.

    "Соглашение было подписано для развития совместного сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии между двумя странами", - отмечает агентство.

    Также отмечается что мегапроект будет реализован в провинции Хормозган, в районе Сирик на юго-востоке Ирана, на территории площадью 500 гектаров.

    В настоящее время исследования по выбору площадки для малых АЭС (site selection) завершены, проводятся инженерные и экологические исследования, а также часть работ по подготовке площадки уже выполнена и находится в стадии завершения.

    Иран Россия сотрудничество малые АЭС
    İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Последние новости

    16:11

    "Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против Пашиняна

    В регионе
    16:06
    Фото

    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    Наука и образование
    15:59

    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    Kультурная политика
    15:58

    Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

    В регионе
    15:58
    Фото

    В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"

    Внешняя политика
    15:54

    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    Другие страны
    15:52

    Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаются

    Другие страны
    15:50

    АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный сектор

    Инфраструктура
    15:50

    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Другие страны
    Лента новостей