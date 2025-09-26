Тегеран подписал с РФ соглашение на $25 млрд на строительство 4 малых АЭС в Иране

Тегеран подписал соглашение на сумму $25 млрд с российской государственной атомной корпорацией "Росатом" о строительстве четырех атомных электростанций малой мощности в Иране.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство IRNA.

"Соглашение было подписано для развития совместного сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии между двумя странами", - отмечает агентство.

Также отмечается что мегапроект будет реализован в провинции Хормозган, в районе Сирик на юго-востоке Ирана, на территории площадью 500 гектаров.

В настоящее время исследования по выбору площадки для малых АЭС (site selection) завершены, проводятся инженерные и экологические исследования, а также часть работ по подготовке площадки уже выполнена и находится в стадии завершения.