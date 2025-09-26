İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 15:49
İran ölkədə dörd kiçik atom elektrik stansiyasının (AES) inşası ilə bağlı "Rosatom"la (Rusiya) 25 milyard dollar məbləğində müqavilə imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IRNA informasiya agentliyi məlumat yayıb.
"Müqavilə İran və Rusiya arasında nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə sahəsində birgə əməkdaşlığın inkişafı üçün imzalanıb", - agentlik qeyd edir.
