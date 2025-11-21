Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Тбилисская телебашня подсвечена цветами флага Азербайджана

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 19:54
    Тбилисская телебашня подсвечена цветами флага Азербайджана

    Тбилисская телебашня подсвечена в цветах Государственного флага Азербайджана.

    Как сообщает Report, телебашня – одна из главных архитектурных достопримечательностей грузинской столицы и расположена в парке Мтацминда, на самой высокой точке Тбилиси.

    Световое шоу, хорошо видимое из центра города и различных районов столицы, создало яркую панораму над ночным Тбилиси.

    Иллюминация в цветах азербайджанского флага расценивается как символ дружбы и партнерства между двумя странами.

    Украшенная огнями телебашня вызвала широкий резонанс в социальных сетях - кадры необычной подсветки распространились сотнями пользователей.

    телебашня Тбилиси флаг Азербайджана
    Tbilisidəki televiziya qülləsi Azərbaycan Bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Tbilisi TV Tower lit up in colors of Azerbaijan's flag

    Последние новости

    21:11

    Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном Кавказе

    В регионе
    21:09
    Фото

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

    Наука и образование
    21:01
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    21:00

    Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в Украине

    Другие страны
    20:34

    Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕК

    Другие страны
    20:27

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом Мадуро

    Другие страны
    20:16

    Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны

    Другие страны
    20:11

    Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через Польшу

    Энергетика
    20:08

    Фонд Гейдара Алиева провел капитальный ремонт в детском доме в Лянкяране

    Социальная защита
    Лента новостей