Тбилисская телебашня подсвечена цветами флага Азербайджана
В регионе
- 21 ноября, 2025
- 19:54
Тбилисская телебашня подсвечена в цветах Государственного флага Азербайджана.
Как сообщает Report, телебашня – одна из главных архитектурных достопримечательностей грузинской столицы и расположена в парке Мтацминда, на самой высокой точке Тбилиси.
Световое шоу, хорошо видимое из центра города и различных районов столицы, создало яркую панораму над ночным Тбилиси.
Иллюминация в цветах азербайджанского флага расценивается как символ дружбы и партнерства между двумя странами.
Украшенная огнями телебашня вызвала широкий резонанс в социальных сетях - кадры необычной подсветки распространились сотнями пользователей.
