Тбилисская телебашня подсвечена цветами флага Азербайджана

Тбилисская телебашня подсвечена в цветах Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает Report, телебашня – одна из главных архитектурных достопримечательностей грузинской столицы и расположена в парке Мтацминда, на самой высокой точке Тбилиси.

Световое шоу, хорошо видимое из центра города и различных районов столицы, создало яркую панораму над ночным Тбилиси.

Иллюминация в цветах азербайджанского флага расценивается как символ дружбы и партнерства между двумя странами.

Украшенная огнями телебашня вызвала широкий резонанс в социальных сетях - кадры необычной подсветки распространились сотнями пользователей.