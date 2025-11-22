Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Тбилиси и Анкара обсудили расследование крушения турецкого C-130

    В регионе
    • 22 ноября, 2025
    • 11:56
    Тбилиси и Анкара обсудили расследование крушения турецкого C-130

    Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе встретился с директором по оценке и инспекции ВВС Турции, генерал-лейтенантом Яшаром Кадыоглу.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в распространенной МВД информации.

    Яшар Кадыоглу возглавил турецкую делегацию, прибывшую в Грузию в связи с расследованием крушения военного самолета. Делегация вместе с грузинской стороной участвовала в поисково-спасательных и следственных процессах на месте происшествия.

    На встрече присутствовали первый заместитель министра внутренних дел Рони Месхи, руководитель Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, другие представители посольства.

    Напомним, что 11 ноября военно-транспортный самолет ВС Турции C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Находившиеся на борту 20 военнослужащих погибли.

