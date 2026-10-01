Тамар Иоселиани: Активно сотрудничаем с Азербайджаном для обеспечения эффективности Среднего коридора

Грузия активно сотрудничает с Азербайджаном для обеспечения быстрой и эффективной работы Среднего коридора.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Тамар Иоселиани на региональном форуме, организованном Всемирным банком (ВБ) в Тбилиси.

По ее словам, новое исследование ВБ показывает, что Средний коридор расширяется и обладает большим экономическим потенциалом.

Иоселиани сообщила, что, согласно исследованию, к 2040 году ожидается четырехкратное увеличение грузооборота по Среднему коридору, а сроки грузоперевозок сократятся примерно на две трети. По ее словам, этот процесс может оказать положительное влияние на экономическое развитие стран, расположенных вдоль коридора.

"Важно, чтобы Средний коридор функционировал как единая система. Мы активно сотрудничаем со странами-партнерами, в том числе с Казахстаном и Азербайджаном, для обеспечения его конкурентоспособности, скорости, надежности и эффективности. Мы координируем инвестиции, направленные на увеличение пропускной способности и предоставление клиентам надежного маршрута", - отметила замминистра.

Она добавила, что Грузия в конце 2025 года разработала 10-летнее видение и план развития транспорта. В рамках этого страна планирует к 2032 году мобилизовать около $7 млрд на развитие основной транспортной инфраструктуры.