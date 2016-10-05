Талибы почти полностью захватили город Кундуз на севере Афганистана

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Город Кундуз на севере Афганистана практически полностью находится под контролем радикальной группировки "Талибан", cообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo.

"Все части города Кундуз, за исключением губернаторства, офиса Национального директората безопасности и нескольких правительственных построек, находятся под контролем Талибана", — говорится в сообщении телеканала.

В других сообщениях также отмечается, что столкновения между правительственными войсками и боевиками "Талибана" продолжаются.

В ночь на 3 октября талибы перешли в наступление и захватили многие районы в Кундуз. В 2015 году город уже оказывался в руках талибов, но вскоре он был отвоеван афганской армией.