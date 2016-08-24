В Таджикистане 12 тысяч заключенных попали под амнистию

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Таджикистане принят законопроект об амнистии, который разработан к 25-й годовщине независимости республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, нижняя палата парламента Таджикистана приняла законопроект об амнистии, предложенный президентом страны Эмомали Рахмоном. Амнистия коснется 12 тысяч человек.

В рамках амнистии более трех тысяч человек будут освобождены из исправительных учреждений. Также, согласно законопроекту, будут амнистированы лица, уличенные в мошенничестве и других финансовых преступлениях, при условии возмещения всей суммы ущерба.

Амнистия не коснется лиц, совершивших особо тяжкие преступления, такие, как измена родине, шпионаж, терроризм, жестокое убийство, заявил генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон. По его словам, приговоренные к пожизненному заключению также не будут амнистированы.

Нынешний законопроект был разработан к 25-й годовщине независимости республики, которая отмечается 9 сентября. Всего за годы независимости страны в Таджикистане амнистия объявлялась 14 раз.