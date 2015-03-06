Один из лидеров таджикской оппозиции застрелен в Стамбуле

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Один из лидеров радикальной оппозиции Таджикистана Умарали Куватов был застрелен на улице Стамбула, сообщает Report со ссылкой на BBC. Согласно информации, Куватова убили на глазах у жены и детей.

Умарали Куватов - лидер оппозиционного движения "24". Куватов эмигрировал из Таджикистана в Россию в 2012 году, затем покинул ее. Он был арестован в конце 2012 года в ОАЭ по запросу Таджикистана. Затем он был отпущен и переехал в Турцию.