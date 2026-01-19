В ближайшее время в Армению ожидается поставка сжиженного газа из РФ через Азербайджан

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В ближайшее время в Армению будет осуществлена поставка сжиженного природного газа (СПГ) из РФ через территорию Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    "В настоящий момент Армения сталкивается с проблемой импорта сжиженного газа, поскольку мы импортируем его из двух основных стран: Ирана и России. В Иране возникли определенные проблемы по известным обстоятельствам, а проблемы на российском направлении связаны с Верхним Ларсом. Проблема будет решена очень скоро, так как импорт сжиженного газа в Армению начнется по железной дороге, и российский сжиженный газ очень скоро будет доставляться в Армению через территорию Азербайджана", - сообщила NEWS.am пресс-секретарь Министерства экономики Армении Лилит Шабоян.

    На вопрос о том, когда начнутся поставки через Азербайджана она отметила "Скоро", не указав конкретную дату.

    СМИ сообщают, что в последние дни в Армении выросла цена на сжиженный газ, и на рынке наблюдается дефицит газа.

