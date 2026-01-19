KİV: Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyadan Ermənistana maye qaz tədarükü gözlənilir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Region
    • 19 yanvar, 2026
    • 17:40
    Yaxın vaxtlarda Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyadan Ermənistana mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) tədarük ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    "Hazırda Ermənistan maye qaz idxalı ilə bağlı problemlə üzləşir, çünki biz onu iki əsas ölkədən idxal edirik: İran və Rusiya. İranda məlum səbəblərdən müəyyən problemlər yaranıb, Rusiya istiqamətindəki problemlər isə Yuxarı Larsla bağlıdır. Problem çox tezliklə həll olunacaq, çünki Ermənistana dəmir yolu ilə maye qaz idxalına başlanılacaq və Rusiya maye qazı çox tezliklə Azərbaycan ərazisi ilə Ermənistana çatdırılacaq", - Ermənistan İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Lilit Şaboyan "NEWS.am"a bildirib.

    Azərbaycan ərazisi ilə tədarükün nə vaxt başlayacağı sualına o, konkret tarix göstərmədən "Tezliklə" deyə cavab verib.

    KİV-lər xəbər verir ki, son günlərdə Ermənistanda maye qaz bahalaşıb və bazarda qaz çatışmazlığı müşahidə olunur.

    В ближайшее время в Армению ожидается поставка сжиженного газа из РФ через Азербайджан
    Russia's liquefied gas to be delivered to Armenia via Azerbaijan in coming days

