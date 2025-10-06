Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Сын второго президента Армении подал иск против Генпрокуратуры

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 16:50
    Сын второго президента Армении подал иск против Генпрокуратуры

    Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян подал иск против Генпрокуратуры страны, обвинив ведомство в нарушении презумпции невиновности.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Айк Алумян.

    Кочарян требует признать факт нарушения и взыскать с прокуратуры компенсацию за моральный ущерб в размере 2 млн драмов (около $5 тыс.).

    Поводом для иска стало интервью одного из прокуроров, осуществлявших надзор по уголовному делу против Седрака Кочаряна. По версии обвинения, Кочарян, являясь соучредителем ОАО "ЛЛ Бимбо", содействовал третьему президенту страны Сержу Саргсяну в осуществлении запрещенной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

    Адвокат отметил, что прокурор в интервью Общественному телевидению представил обвинения как установленный факт, не дожидаясь решения суда. Именно это, по словам защиты, и стало нарушением презумпции невиновности.

    Иск был принят к производству Антикоррупционным судом 17 июня.

    По словам Алумяна, подобные иски в Армении крайне редки, в то время как случаи, когда представители прокуратуры или следственных органов преждевременно заявляют о виновности лиц до вынесения приговора, встречаются довольно часто.

    В октябре прошлого года прокуратура потребовала конфисковать у Седрака Кочаряна более десяти объектов недвижимости и около $6,9 млн.

    Серж Саргсян Роберт Кочарян Генпрокуратура Армения Седрак Кочарян уголовное дело иск
    Köçəryanın oğlu Baş Prokurorluğa qarşı iddia qaldırıb

    Последние новости

    17:46

    В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

    В регионе
    17:40
    Фото

    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:40

    Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:29

    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    Внутренняя политика
    17:28

    АОКО выявило 9 фальшивых свидетельств о признании образования

    Наука и образование
    17:27

    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции на 19%

    Финансы
    17:25
    Фото

    В Германии представлена продукция 16 азербайджанских компаний

    Бизнес
    17:22

    Сырский: Украина усиливает безопасность учебных центров ВСУ на фоне дроновой и ракетной угрозы

    Другие страны
    17:17

    В Азербайджане зафиксирован трехкратный рост числа блокируемых фишинговых писем в госорганы

    ИКТ
    Лента новостей