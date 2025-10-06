Сын второго президента Армении подал иск против Генпрокуратуры

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян подал иск против Генпрокуратуры страны, обвинив ведомство в нарушении презумпции невиновности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Айк Алумян.

Кочарян требует признать факт нарушения и взыскать с прокуратуры компенсацию за моральный ущерб в размере 2 млн драмов (около $5 тыс.).

Поводом для иска стало интервью одного из прокуроров, осуществлявших надзор по уголовному делу против Седрака Кочаряна. По версии обвинения, Кочарян, являясь соучредителем ОАО "ЛЛ Бимбо", содействовал третьему президенту страны Сержу Саргсяну в осуществлении запрещенной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

Адвокат отметил, что прокурор в интервью Общественному телевидению представил обвинения как установленный факт, не дожидаясь решения суда. Именно это, по словам защиты, и стало нарушением презумпции невиновности.

Иск был принят к производству Антикоррупционным судом 17 июня.

По словам Алумяна, подобные иски в Армении крайне редки, в то время как случаи, когда представители прокуратуры или следственных органов преждевременно заявляют о виновности лиц до вынесения приговора, встречаются довольно часто.

В октябре прошлого года прокуратура потребовала конфисковать у Седрака Кочаряна более десяти объектов недвижимости и около $6,9 млн.