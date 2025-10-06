Köçəryanın oğlu Baş Prokurorluğa qarşı iddia qaldırıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Region
    06 oktyabr, 2025
    17:20
    Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın oğlu Sedrak Köçəryan ölkənin Baş Prokurorluğuna qarşı iddia qaldıraraq, qurumu təqsirsizlik prezumpsiyasını pozmaqda ittiham edib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu onun vəkili Hayk Alumyan bildirib.

    Koçaryan fakt pozuntusunun tanınmasını və dəymiş mənəvi ziyana görə prokurorluqdan 2 milyon dram (təxminən 5 min dollar) məbləğində kompensasiya tələb edir.

    İddianın səbəbi Sedrak Köçəryan qarşı cinayət işinə nəzarət edən prokurorlardan birinin verdiyi müsahibə olub. İttihamın versiyasına görə, "LL Bimbo" ASC-nin təsisçisi olan Köçəryan ölkənin üçüncü prezidenti Serj Sarqsyana qadağan edilmiş sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməkdə və xüsusilə böyük məbləğdə rüşvət almaqda yardım edib.

    Vəkil qeyd edib ki, prokuror İctimai Televiziyaya verdiyi müsahibədə ittihamları məhkəmənin qərarını gözləmədən təsbit edilmiş fakt kimi təqdim edib və məhz bu, təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır.

    İddia iyunun 17-də Antikorrupsiya Məhkəməsi tərəfindən icraata qəbul edilib.

    Сын второго президента Армении подал иск против Генпрокуратуры

