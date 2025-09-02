    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводом

    В регионе
    • 02 сентября, 2025
    • 10:13
    Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян хочет работать экскурсоводом.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Отмечается, что он обратился к руководству армянской национальной галереи с просьбой о трудоустройстве.

    СМИ также сообщают, что Ашот занимается художественной деятельностью, и два года назад организовывал первую выставку. 

    Указывается, что после службы в армии Ашот Пашинян бросил учебу и некоторое время работал продавцом пива, а затем начал рисовать. В основном он живет отдельно от семьи, в последнее время в деревне в Араратской области. 

    Никол Пашинян   Ашот Пашинян   искусство   Армения   экскурсовод  
