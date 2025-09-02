Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводом
В регионе
- 02 сентября, 2025
- 10:13
Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян хочет работать экскурсоводом.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что он обратился к руководству армянской национальной галереи с просьбой о трудоустройстве.
СМИ также сообщают, что Ашот занимается художественной деятельностью, и два года назад организовывал первую выставку.
Указывается, что после службы в армии Ашот Пашинян бросил учебу и некоторое время работал продавцом пива, а затем начал рисовать. В основном он живет отдельно от семьи, в последнее время в деревне в Араратской области.
