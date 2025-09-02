    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Paşinyanın oğlu Milli Qalereyanın rəhbərliyinə işlə bağlı müraciət edib

    Region
    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:29
    Paşinyanın oğlu Milli Qalereyanın rəhbərliyinə işlə bağlı müraciət edib

    Ermənistanın Baş nazirin Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan ekskursiya rəhbəri işləmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    O, Ermənistan Milli Qalereyasının rəhbərliyinə müraciət edərək işə götürülməsini xahiş edib.

    Məlumata görə, Aşot rəssamlıqla məşğul olur və iki il əvvəl ilk sərgisini təşkil edib.

    Qeyd olunub ki, ordu sıralarında xidmətdən sonra Aşot Paşinyan təhsilini yarımçıq qoyub və bir müddət pivə satıcısı işləyib, daha sonra isə rəsm çəkməyə başlayıb. O, əsasən ailəsindən ayrı yaşayır və son vaxtlar Ararat vilayətindəki kəndlərdən birində məskunlaşıb.

    Paşinyan   turizm   Ermənistan   rəssam   Paşinyanın oğlu   Aşot Paşinyan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводом
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Pashinyan's son plans to work as tour guide

    Son xəbərlər

    10:51

    Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblər

    Maliyyə
    10:46

    Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşir

    COP29
    10:46

    Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    10:43

    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Hadisə
    10:40

    Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    Digər ölkələr
    10:37

    Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    10:37

    "Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!

    Biznes
    10:34

    Muxtar Babayev: Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti