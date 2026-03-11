Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Сурен Папикян отправился в Брюссель с рабочим визитом

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 15:18
    Сурен Папикян отправился в Брюссель с рабочим визитом

    Министр обороны Армении Сурен Папикян вместе с делегацией сегодня отправился в Брюссель с рабочим визитом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявило Министерство обороны Армении.

    Состав делегации и дополнительная информация о программе визита не обнародована.

    Сурен Папикян Министерство обороны Армении
    Suren Papikyan Brüsselə yola düşüb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:26

    Вайра Вике-Фрейберги: Бакинский глобальный форум может дать миру новые идеи

    Внешняя политика
    15:22

    Исмаил Серагелдин: В этом году Глобальный Бакинский форум является особенным

    Внешняя политика
    15:20

    Меджнун Мамедов рассказал о барьерах для экспорта агропродукции в Европу

    АПК
    15:18

    Сурен Папикян отправился в Брюссель с рабочим визитом

    В регионе
    15:04

    Азиз Алекберли рассказал о значении нового словаря топонимов Западного Зангезура

    Внутренняя политика
    15:04
    Фото

    Китай готов поддержать Азербайджан в сфере гуманитарного разминирования

    Внешняя политика
    15:03

    Михай Попшой: Молдова добилась значительного прогресса на пути к вступлению в ЕС

    Другие страны
    14:57

    Аккенженов: Добыча нефти на месторождении Тенгиз восстановлена

    В регионе
    14:48

    Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

    Внешняя политика
    Лента новостей