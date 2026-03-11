Сурен Папикян отправился в Брюссель с рабочим визитом

Министр обороны Армении Сурен Папикян вместе с делегацией сегодня отправился в Брюссель с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявило Министерство обороны Армении.

Состав делегации и дополнительная информация о программе визита не обнародована.