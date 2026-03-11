İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Suren Papikyan Brüsselə yola düşüb

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 15:24
    Suren Papikyan Brüsselə yola düşüb

    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan nümayəndə heyəti ilə birlikdə bu gün Brüsselə işgüzar səfərə yola düşüb.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi bəyanat verib.

    Nümayəndə heyətinin tərkibi və səfərin proqramı barədə əlavə məlumat açıqlanmayıb.

    Сурен Папикян отправился в Брюссель с рабочим визитом

