Suren Papikyan Brüsselə yola düşüb
Region
- 11 mart, 2026
- 15:24
Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan nümayəndə heyəti ilə birlikdə bu gün Brüsselə işgüzar səfərə yola düşüb.
"Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi bəyanat verib.
Nümayəndə heyətinin tərkibi və səfərin proqramı barədə əlavə məlumat açıqlanmayıb.
