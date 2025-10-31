Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 18:42
    Супруга главы МИД Армении вошла в комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном

    Супругу министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна Гоар Абаджян включили в комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

    Согласно опубликованной информации, глава правительства внес изменения в постановление о создании комиссии по открытию транспортных и экономических коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и утвердил обновленный персональный состав.

    Комиссию возглавляет вице-премьер Мгер Григорян. В нее вошли также заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян, супруга главы МИД Гоар Абаджян, а также ряд других должностных лиц.

    Отмечается также, что Гоар Абаджян недавно была назначена директором Фонда "Центр содействия инвестициям".

    Кроме того, в обновленный состав комиссии включен бывший председатель Высшего судебного совета Карен Андреасян, освободившийся от этой должности в прошлом году. В настоящее время он является представителем Армении по международно-правовым вопросам.

