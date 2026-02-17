Никол Пашинян и Анна Акопян официально зарегистрировали брак
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 10:56
Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что их гражданский брак завершен. Они официально зарегистрировали брак.
Как передает Report, об этом она сообщила в соцсетях.
"Дорогие соотечественники, сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном завершен. Прошу всех проявлять сдержанность и корректность при обсуждении данной темы", - написала она.
Других деталей Акопян не представила, однако проправительственные Telegram-каналы пишут, что Пашинян и Акопян официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.
У Пашинян и Акопян четверо детей - три дочери и сын.
