    Никол Пашинян и Анна Акопян официально зарегистрировали брак

    • 17 февраля, 2026
    • 10:56
    Никол Пашинян и Анна Акопян официально зарегистрировали брак

    Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что их гражданский брак завершен. Они официально зарегистрировали брак.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсетях.

    "Дорогие соотечественники, сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном завершен. Прошу всех проявлять сдержанность и корректность при обсуждении данной темы", - написала она.

    Других деталей Акопян не представила, однако проправительственные Telegram-каналы пишут, что Пашинян и Акопян официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.

    У Пашинян и Акопян четверо детей - три дочери и сын.

