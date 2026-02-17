İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Nikol Paşinyan Anna Akopyanla rəsmi nikaha daxil olub

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 11:05
    Nikol Paşinyan Anna Akopyanla rəsmi nikaha daxil olub

    Anna Akopyan Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla vətəndaş nikahının başa çatdığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Facebook"da yazıb.

    "Əziz həmvətənlər, bildirirəm ki, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla vətəndaş nikahım başa çatıb. Hamıdan bu mövzunu müzakirə edərkən təmkinli və nəzakətli olmağı xahiş edirəm", - o bildirib.

    A.Akopyan digər təfərrüatları açıqlamayıb, lakin hökumətyönümlü "Telegram" kanalları yazır ki, Paşinyan və Akopyan münasibətlərini VVAQ şöbəsində rəsmiləşdiriblər.

    Paşinyan və Akopyanın dörd övladı - üç qızı və bir oğlu var.

    Nikol Paşinyan Anna Akopyan
    Никол Пашинян и Анна Акопян официально зарегистрировали брак

