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Судно с 13 членами экипажа на борту сообщило о бедствии в Керченском проливе

Судно с 13 членами экипажа на борту сообщило о бедствии в Керченском проливе Судно турецкого судовладельца, на котором находятся 13 человек из Азербайджана и Турции, оказалось в бедственном положении в Керченском проливе: они не могу выйти в море, при этом вода и продовольствие заканчиваются.
В регионе
16 декабря 2024 г. 12:14
Судно с 13 членами экипажа на борту сообщило о бедствии в Керченском проливе

Судно турецкого судовладельца с 13 членами экипажа с азербайджанским и турецким гражданствами оказалось в бедственном положении в Керченском проливе: они не могут выйти в море, при этом у них заканчиваются питьевая вода и продовольствие.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).

"Обратился экипаж судна "Lady Fortune", которое принадлежит турецкому судовладельцу, ходит под флагом Сьерра-Леоне. Несколько дней назад они вышли из Керчи, должны были направиться в Турцию. Однако на данный момент это оказалось невозможно - вода практически закончилась, продовольствие также на исходе, при этом ситуация усугубляется техническим состоянием судна, сложными погодными условиями и тем, что их работодатель оказался недобросовестным: уже шесть месяцев им не платят зарплату", - сообщила представитель профсоюза.

Она уточнила, что один из членов экипажа является гражданином Турции, остальные - граждане Азербайджана.

"Сейчас они находятся в Керченском проливе, подали сигнал бедствия, но он связан не с непогодой, а именно с тем, что они голодают. Так как экипаж не может связаться с международным профсоюзом моряков, они обратились в РПСМ", - пояснила она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyədən 13 nəfərin olduğu gəmi fəlakətə uğrayıb

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