    Судно под флагом Танзании затонуло в водах Ирана

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 18:29
    Судно под флагом Танзании затонуло в водах Ирана

    В двух милях от острова Киш на юге Ирана затонуло судно под флагом Танзании.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

    Служба портов и мореплавания иранской провинции Хормозган сообщила, что судно Duba Sana, следовавшее из порта Рас-эль-Хайма в ОАЭ в порт Шуайба в Кувейте, ушло под воду.

    По предварительным данным, все девять членов экипажа, находившиеся на борту, были спасены. Судно перевозило 2 500 тонн белого цемента. О причинах инцидента не сообщается.

