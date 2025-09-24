Судно под флагом Танзании затонуло в водах Ирана
- 24 сентября, 2025
- 18:29
В двух милях от острова Киш на юге Ирана затонуло судно под флагом Танзании.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.
Служба портов и мореплавания иранской провинции Хормозган сообщила, что судно Duba Sana, следовавшее из порта Рас-эль-Хайма в ОАЭ в порт Шуайба в Кувейте, ушло под воду.
По предварительным данным, все девять членов экипажа, находившиеся на борту, были спасены. Судно перевозило 2 500 тонн белого цемента. О причинах инцидента не сообщается.
