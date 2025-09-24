İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 18:10
    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    İranın cənub sularında, Kiş adasının iki milliyində Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

    İranın cənubundakı Hörmüzqan əyalətinin Limanlar və Dənizçilik xidmətidən bildirilib ki, BƏƏ-nin Ras əl-Xeymə limanından Tanzaniya bayrağı altında Küveytin Şuaiba limanına hərəkət edən "Duba Sana" gəmisi dənizdə yarıya qədər batıb.

    Məlumata görə, gəminin göyərtəsindəki doqquz ekipaj üzvünün hamısı xilas edilib.

    Gəmidə 2 500 ton ağ sement olub. Qəzanın səbəbləri dəniz ekspertləri tərəfindən araşdırılır.

    İran Tanzaniya gəmi

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    17:50

    Zelenski beynəlxalq təşkilatları qan tökülməsinə son qoya bilməməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti