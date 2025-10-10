Суд в Армении разрешил Сержу Саргсяну выезжать из страны

Антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в отношении третьего президента Армении Сержа Саргсяна, однако снял с него запрет на выезд из страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, в начале судебного заседания защита представила ходатайство. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку должны были быть представлены сведения, которые считаются государственной тайной.

Только после завершения заседания стало известно, что запрет на выезд отменен.