Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Суд в Армении разрешил Сержу Саргсяну выезжать из страны

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 18:32
    Суд в Армении разрешил Сержу Саргсяну выезжать из страны

    Антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в отношении третьего президента Армении Сержа Саргсяна, однако снял с него запрет на выезд из страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно информации, в начале судебного заседания защита представила ходатайство. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку должны были быть представлены сведения, которые считаются государственной тайной.

    Только после завершения заседания стало известно, что запрет на выезд отменен.

    Армения Серж Саргсян выезд за рубеж
    Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib

    Последние новости

    19:32

    Микаил Джаббаров: SOCAR заинтересован в проектах по разработке месторождений в Туркменистане

    Энергетика
    19:28

    Туркменистан примет Дни азербайджанской культуры следующей весной

    Внешняя политика
    19:25

    Посол Туркменистана: Поток контейнерных перевозок между Баку и Туркменбаши почти утроился

    Инфраструктура
    19:19

    Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии

    Другие
    19:14

    Посол Турции: Строительство Туркменистаном мечети в Физули - проявление традиции наших предков

    Внешняя политика
    19:05

    В Турцию спецрейсом доставлены 94 активиста "Флотилии свободы"

    В регионе
    18:43

    Гаджиев: Участие президента в трех саммитах за 10 дней говорит о многомерности внешней политики

    Другие
    18:41

    Ильгар Мусаев: Кибербезопасность превратилась в одну из опор экономической стабильности

    ИКТ
    18:38

    Азербайджан предлагает новый формат сотрудничества с ЦА: вместо "5+1" - формат "6"

    Внешняя политика
    Лента новостей