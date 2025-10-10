Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib
Region
- 10 oktyabr, 2025
- 19:27
Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi ölkənin üçüncü prezidenti Serj Sarqsyan barəsindəki qətimkan tədbirini qüvvədə saxlasa da, onun ölkədən çıxış qadağasını ləğv edib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, məhkəmə iclasının əvvəlində müdafiə tərəfi vəsatət verib. Dövlət sirri sayılan məlumatlar tələb olunduğu üçün işə bağlı qapılar arxasında baxılıb.
Yalnız dinləmələrdən sonra ölkədən çıxış qadağasının götürüldüyü aydın olub.
Son xəbərlər
19:43
Tramp Nobel mükafatı ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə Putinə təşəkkür edibDigər
19:37
Azərbaycan və Türkiyə SAT-SAS üzrə ikitərəfli xüsusi təlimlər keçirəcəkHərbi
19:27
Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə veribRegion
19:26
ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edirİKT
19:01
Foto
Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olubRegion
18:56
Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidirXarici siyasət
18:54
Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblarRegion
18:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"Fərdi
18:47