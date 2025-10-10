İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 19:27
    Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib

    Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi ölkənin üçüncü prezidenti Serj Sarqsyan barəsindəki qətimkan tədbirini qüvvədə saxlasa da, onun ölkədən çıxış qadağasını ləğv edib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, məhkəmə iclasının əvvəlində müdafiə tərəfi vəsatət verib. Dövlət sirri sayılan məlumatlar tələb olunduğu üçün işə bağlı qapılar arxasında baxılıb.

    Yalnız dinləmələrdən sonra ölkədən çıxış qadağasının götürüldüyü aydın olub.

    Serj Sarqsyan Ermənistan Məhkəmə
    Суд в Армении разрешил Сержу Саргсяну выезжать из страны

    Son xəbərlər

    19:43

    Tramp Nobel mükafatı ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə Putinə təşəkkür edib

    Digər
    19:37

    Azərbaycan və Türkiyə SAT-SAS üzrə ikitərəfli xüsusi təlimlər keçirəcək

    Hərbi
    19:27

    Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib

    Region
    19:26

    ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edir

    İKT
    19:01
    Foto

    Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olub

    Region
    18:56

    Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidir

    Xarici siyasət
    18:54

    Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblar

    Region
    18:52

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"

    Fərdi
    18:47

    Bahrom Aşrafxanov: Füzulidəki məscid müsəlman dünyasının qardaşlıq və birliyinin rəmzidir

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti