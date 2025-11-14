Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяна 17 ноября

Антикоррупционный суд Армения рассмотрит ходатайство о продлении ареста Самвела Карапетяна 17 ноября. Как передает , сказал в ходе эфира в соцсети адвокат Арам Вардеванян. "17 ноября в 10:00 состоится рассмотрение ходатайства о продлении ареста Самвела Карапетяна в Антикоррупционном суде под председательством Дадояна", - сказал он. Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство адвокатов Карапетяна об изменении меры пресечения.