    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 16:20
    Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяна 17 ноября

    Антикоррупционный суд Армения рассмотрит ходатайство о продлении ареста Самвела Карапетяна 17 ноября. Как передает , сказал в ходе эфира в соцсети адвокат Арам Вардеванян. "17 ноября в 10:00 состоится рассмотрение ходатайства о продлении ареста Самвела Карапетяна в Антикоррупционном суде под председательством Дадояна", - сказал он. Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство адвокатов Карапетяна об изменении меры пресечения.

    Армения Самвел Карапетян аппеляционный суд

