Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяна 17 ноября
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 16:20
Антикоррупционный суд Армения рассмотрит ходатайство о продлении ареста Самвела Карапетяна 17 ноября. Как передает , сказал в ходе эфира в соцсети адвокат Арам Вардеванян. "17 ноября в 10:00 состоится рассмотрение ходатайства о продлении ареста Самвела Карапетяна в Антикоррупционном суде под председательством Дадояна", - сказал он. Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство адвокатов Карапетяна об изменении меры пресечения.
Последние новости
17:20
Фото
Азербайджан и АБР обсудили новую Стратегию партнерства до 2030 годаФинансы
17:20
Мбаппе выбыл из состава сборной перед матчем в БакуФутбол
17:12
В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связиИКТ
17:06
Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетикиЭнергетика
17:05
"Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородовВ регионе
17:03
В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн грузаИнфраструктура
17:01
Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 годаФинансы
16:56
В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих местСоциальная защита
16:47