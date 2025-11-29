Суд в Армении продлил арест брату и племяннику Гарегина II

Суд в Армении продлил арест брату и племяннику католикоса всех армян Гарегина II.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, меру пресечения Геворку Нерсисяну продлили на 2 месяца, его сыну Амбарцуму – на 3 месяца.

Отец и сын были взяты под стражу 3 ноября, они обвиняются в препятствовании предвыборной агитации прозападной партии "Республика" на выборах в Вагаршапате.

По версии следствия, в ходе агитационной кампании в селе Воскехат 1 ноября (на выборы в Совет старейшин Вагаршапата) они помешали представителю партии "Республика", потребовали покинуть село, озвучивая оскорбления в его адрес.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованных в социальных сетях, где он подверг критике высшее духовенство. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предусматривая ключевую роль государства в этом процессе, и заявил о намерении лично возглавить движение по его смещению.