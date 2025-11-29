Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Суд в Армении продлил арест брату и племяннику Гарегина II

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 15:22
    Суд в Армении продлил арест брату и племяннику Гарегина II

    Суд в Армении продлил арест брату и племяннику католикоса всех армян Гарегина II.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, меру пресечения Геворку Нерсисяну продлили на 2 месяца, его сыну Амбарцуму – на 3 месяца.

    Отец и сын были взяты под стражу 3 ноября, они обвиняются в препятствовании предвыборной агитации прозападной партии "Республика" на выборах в Вагаршапате.

    По версии следствия, в ходе агитационной кампании в селе Воскехат 1 ноября (на выборы в Совет старейшин Вагаршапата) они помешали представителю партии "Республика", потребовали покинуть село, озвучивая оскорбления в его адрес.

    Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованных в социальных сетях, где он подверг критике высшее духовенство. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предусматривая ключевую роль государства в этом процессе, и заявил о намерении лично возглавить движение по его смещению.

    Гарегин II аресты Армения уголовное дело суд
    II Qareginin qardaşı və onun oğlunun həbs müddəti uzadılıb
    Elvis

    Последние новости

    16:07

    Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%

    Финансы
    16:04

    Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в Лачыне

    Kультурная политика
    15:58

    Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%

    Финансы
    15:56

    В Таджикистане вводят новые ограничения на подачу электроэнергии

    В регионе
    15:47

    В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск

    Происшествия
    15:44

    Генштаб: ВСУ атаковали авиаремонтный завод РФ

    Другие страны
    15:36

    Индонезия: число погибших в результате наводнений возросло до 303 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:34

    Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    15:27

    Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11

    Другие страны
    Лента новостей