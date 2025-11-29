II Qareginin qardaşı və onun oğlunun həbs müddəti uzadılıb
- 29 noyabr, 2025
- 15:28
Ermənistan məhkəməsi bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin qardaşı və onun oğlunun həbs müddətini uzadıb.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Gevork Nersisyanın həbs müddəti 2 ay, oğlu Ambartsumun həbs müddəti isə 3 ay uzadılıb.
Ata və oğul noyabrın 3-də həbs olunub, onlar Vaqarşapatda seçkilər zamanı qərbpərəst "Respublika" partiyasının seçkiqabağı təşviqatına maneə törətməkdə ittiham olunurlar.
İstintaqın versiyasına görə, noyabrın 1-də Voskexat kəndində (Vaqarşapat Ağsaqqallar Şurasına seçkilər zamanı) aparılan təşviqat kampaniyası zamanı onlar "Respublika" partiyasının nümayəndəsinə qarşı təhqiramiz ifadələr səsləndirərək kəndi tərk etməsini tələb ediblər.
Qeyd edək ki, Ermənistan hökuməti ilə Erməni Apostol Kilsəsi arasında qarşıdurma Baş nazir Nikol Paşinyanın sosial şəbəkədə yüksək rütbəli ruhanilərə qarşı son dərəcə sərt ifadələr və ittihamlar səsləndirdiyi paylaşımlarından sonra kəskinləşib. Daha sonra o, bütün ermənilərin katolikosunun seçilməsi qaydasına dəyişiklik edilməsini təklif edib, bu prosesdə dövlətin həlledici rolunun təsbit edilməsini nəzərdə tutub və onun vəzifədən uzaqlaşdırılması üçün hərəkata şəxsən rəhbərlik edəcəyini bildirib.