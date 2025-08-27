    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Суд Тбилиси заморозил счета грузинских НПО по обвинению в финансировании акций протеста

    • 27 августа, 2025
    • 13:06
    Суд Тбилиси заморозил счета грузинских НПО по обвинению в финансировании акций протеста

    Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на банковские счета семи грузинских неправительственных организаций, обвиняемых в финансировании незаконных акций протеста.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на прокуратуру Грузии.

    Дело касается продолжающегося расследования прокуратурой фактов саботажа, содействия иностранной организации, находящейся во враждебной деятельности в отношении Грузии, а также мобилизации средств для деятельности против конституционного строя и национальной безопасности, говорится в сообщении.

    Согласно информации, эти организации в 2024 году материально и организационно поддерживали лиц, участвовавших в акциях протеста, а также оказывали им помощь в оплате штрафов и обеспечении правовой защиты.

    "Эти действия в конечном итоге способствовали поощрению незаконных действий, ослаблению деятельности правоохранительных органов. Наложение ареста на банковские счета предотвращает дальнейшие случаи злоупотребления средствами", – отмечается в сообщении прокуратуры.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Gürcüstanda qanunsuz aksiyaları maliyyələşdirən QHT-lərin bank hesablarına həbs qoyulub

    Лента новостей