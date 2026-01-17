Суд продлил Самвелу Карапетяну домашний арест

Антикоррупционный суд Армении принял решение продлить домашний арест Самвела Карапетяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом адвокат бизнесмена Арам Вардеванян заявил на своей странице в соцсетях.

"У нас было 14-часовое судебное заседание, которое прерывалось лишь на 30 минут. Судья постановил, что арест в качестве меры пресечения не может быть сохранен. В отношении Самвела Карапетяна применен домашний арест с залогом и подпиской о невыезде", - сообщил адвокат.

Вардеванян также отметил, что с Карапетяна сняты ограничения на публичные призывы и выступления.

Накануне Самвела Карапетяна перевезли из дома в изолятор Службы национальной безопасности (СНБ).

Карапетян был арестован 18 июня 2025 года на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении.