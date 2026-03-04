Государственный комитет организовал ифтар в городе Карс

По инициативе Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики в турецком городе Карс организован ифтар.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии выступили генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, мэр города Карс Отюкен Сенге и губернатор провинции Карс Зия Полат. Они подчеркнули значение месяца Рамазан для исламского мира, а также отметили, что организованный ифтар способствует укреплению солидарности, дружбы и сотрудничества. Было подчеркнуто, что подобные мероприятия еще больше укрепляют единство Азербайджана и Турции.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов рассказал о единстве Азербайджана и Турции. По его словам, две страны объединяют не только общие этнические и культурные ценности, но и общие экономические и геополитические интересы. Он отметил, что обе братские страны обладают весомым голосом на глобальной арене.

"Несмотря на то, что суровый климат Карса и снежная погода создают определенные трудности, мы будем вновь приезжать сюда и продолжим проводить подобные мероприятия", - заявил он.

Также было отмечено, что среди важных перспективных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Турцией находятся обеспечение свободы вероисповедания, укрепление взаимодействия в сфере религиозного образования и расширение обмена опытом.

После выступлений прозвучали молитвы месяца Рамазан.