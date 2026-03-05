Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Китай планирует в этом году дефицит государственного бюджета на уровне около 4% ВВП

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 06:42
    Китай планирует в этом году дефицит государственного бюджета на уровне около 4% ВВП

    Целевой показатель дефицита государственного бюджета Китая на 2026 год оценивается на уровне около 4% ВВП.

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, опубликованном в ходе 4-й сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей.

    "На текущий год соотношение дефицита к ВВП установлено примерно на уровне 4%. Объём дефицита бюджета определён в размере 5,89 трлн юаней", - отмечается в сообщении.

    По данным Министерства финансов Китая, расходы государственного бюджета страны в 2025 году выросли на 1% и превысили 28,73 трлн юаней (4,12 трлн долларов). Доходы, напротив, сократились на 1,7% и составили 21,6 трлн юаней (3,1 трлн долларов).

    В то же время правительство Китая установило целевой показатель роста ВВП на 2026 год на уровне 4,5–5%. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2025 году темпы роста ВВП страны составили 5%, а его объём достиг 140,18 трлн юаней (20,01 трлн долларов).

    Китай дефицит бюджета
    Çin bu il dövlət büdcəsinin kəsirini ÜDM-in təxminən 4%-i səviyyəsində planlaşdırır
    Ты - Король

    Последние новости

    07:02

    Мать гази: Я никогда не теряла веру в то, что вернусь в Агдам

    Внутренняя политика
    07:00

    В Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия

    Другие
    06:47

    Житель Агдама: Слава Богу, нам довелось увидеть те земли

    Внутренняя политика
    06:42

    Китай планирует в этом году дефицит государственного бюджета на уровне около 4% ВВП

    Другие страны
    06:35
    Фото

    В город Агдам переселились еще 90 семей

    Внутренняя политика
    06:31

    СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон

    Другие
    05:38

    У берегов Кувейта взорвался танкер, зафиксирована утечка нефти

    Другие страны
    05:22

    Ожидается, что рост ВВП Сербии в течение двух лет составит примерно 11,9 %

    Другие страны
    04:36

    FT: Среди экспертов нет единого мнения о том, почему Иран сократил баллистические пуски

    Другие страны
    Лента новостей