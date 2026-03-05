Китай планирует в этом году дефицит государственного бюджета на уровне около 4% ВВП

Целевой показатель дефицита государственного бюджета Китая на 2026 год оценивается на уровне около 4% ВВП.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, опубликованном в ходе 4-й сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей.

"На текущий год соотношение дефицита к ВВП установлено примерно на уровне 4%. Объём дефицита бюджета определён в размере 5,89 трлн юаней", - отмечается в сообщении.

По данным Министерства финансов Китая, расходы государственного бюджета страны в 2025 году выросли на 1% и превысили 28,73 трлн юаней (4,12 трлн долларов). Доходы, напротив, сократились на 1,7% и составили 21,6 трлн юаней (3,1 трлн долларов).

В то же время правительство Китая установило целевой показатель роста ВВП на 2026 год на уровне 4,5–5%. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2025 году темпы роста ВВП страны составили 5%, а его объём достиг 140,18 трлн юаней (20,01 трлн долларов).